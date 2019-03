Philip Manow glaubt, wer in Deutschland Populisten wählt, fürchtet den sozialen Abstieg. Er erklärt, warum wir weniger moralisieren und stattdessen auf wirtschaftliche Verhältnisse blicken sollten.

Herr Manow, am Anfang Ihres aktuellen Buches schreiben Sie: "Wer über den Populismus reden will, aber nicht zugleich auch über den Kapitalismus, landet meist nur bei der Identitätspolitik." Was stört Sie an der Identitätspolitik?Sie bietet einen nicht allzu ergiebigen Zugang zum Phänomen Populismus. Identitätspolitik beschränkt sich meist auf Rituale wechselseitiger Verächtlichmachung: Man wirft einander die unterschiedlichen Gruppenidentitäten an den Kopf. Dahinter steckt die Annahme: Komische Menschen mit komischen Einstellungen folgen Populisten, also müssen wir die schlechten Einstellungen durch gute ersetzen, etwa durch mehr politische Bildung oder Aufklärung. Wäre dem so, wäre mehr Sozialpädagogik die Lösung. Aber ich denke, das geht am Kern des Problems vorbei.

Sie verstehen Populismus als einen Protest gegen die Globalisierung. Was spricht für diese Sichtweise?Die Globalisierung hat in den vergangenen 20 Jahren eine enorme Intensivierung erlebt, insbesondere in Europa. Die Osterweiterung der EU hat die Verlagerung von Produktionsstandorten erleichtert, die Freizügigkeit innerhalb der EU hat den Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten intensiviert. Hinzu kommt der Aufstieg Chinas zu einem ökonomischen Schwergewicht, das die verschiedenen Volkswirtschaften extrem unter Druck setzt. Entsprechend der Politischen Ökonomien der einzelnen Staaten lassen sich unterschiedliche Stressreaktionen beobachten.

Meine Hauptthese geht zurück auf den Harvard-Ökonom Dani Rodrik. Er unterscheidet zwei Formen der Globalisierung. Zum einen die Globalisierung von Gütern und Geld, die sich über Grenzen bewegen, zum anderen die Globalisierung von Personen, die sich über Grenzen bewegen. Ich knüpfe an Rodriks These an, dass populistischer Protest tendenziell eher linksgerichtet ist, wenn die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern und Geld für Politische Ökonomien ein Problem darstellt - das ist in Südeuropa und Südamerika der Fall. Der populistische Protest ist eher rechtsgerichtet, wenn die grenzüberschreitende Bewegung von Personen problematisiert wird, wie in Deutschland, in Nordeuropa, aber auch in den USA.

Worauf führen Sie diese Unterschiede zwischen Norden und Süden zurück?Auf die unterschiedlichen Politischen Ökonomien. Prototypisch für Kontinentaleuropa steht Deutschland, aber auch Skandinavien, Österreich oder die Niederlande zählen dazu. Diese Länder sind exportorientiert und sehr wettbewerbsfähig - deswegen haben sie mit einem harten Währungsregime kein Problem, sondern profitieren davon sogar, weil sie so den internen Preisdruck unter Kontrolle bringen. Zudem verfügen sie über sehr großzügige und offene Wohlfahrtsstaaten, die diese Art der Außenwirtschaft abfedern. Demgegenüber ...

