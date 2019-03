Lange Zeit wollten deutsche Start-ups nur mit irgendeinem Internetdienst reich werden. Nun aber knüpft eine neue Gründergeneration an die Traditionen von Daimler und Siemens an - und besinnt sich auf die Ingenieurkunst.

Im Büro von Lin Kayser stapeln sich die Bücher; in einer Vitrine verwahrt er wichtige Exemplare und wertvolle Unikate, darunter eine 335 Jahre alte Erstausgabe über Christiaan Huygens' Teleskop und einen alten Druck von Jules Vernes' "In 80 Tagen um die Welt". Vor acht Jahren, Kayser hatte sein erstes Start-up bereits an den Softwarekonzern Adobe verkauft, organisierte er eine Expedition ins Amazonasgebiet, um dort Wasserläufe sowie Flora und Fauna zu dokumentieren.

Nun wagt sich Kayser wieder auf unbekanntes Terrain. Am Ende aber könnte er es zu einigem Ruhm bringen. Denn der 46-Jährige gehört zu einer neuen Generation deutscher Gründer. Es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht der nächste Mark Zuckerberg werden wollen, sondern eher ein neuer Werner von Siemens, Carl Zeiss oder Gottlieb Daimler. Die sich nicht mehr mit Copycats zufriedengeben, sondern selbst etwas erschaffen wollen. Und die sich dazu auf Ingenieurkunst besinnen, eine Tugend, die schon den Wohlstand früherer Generationen in ihrer Heimat gesichert hat.

Amazon hat deutsche Handelskonzerne durchgerüttelt. Fintechs setzen Banken zu. Und nun, da weltweit mehr und mehr Autos statt von einem Verbrennungsmotor von Strom angetrieben werden, sich mehr und mehr Menschen ganz grundsätzlich fragen, ob sie überhaupt noch ein Auto brauchen, steckt auch noch Deutschlands Schlüsselindustrie in der Sinnkrise: die Autobranche.

Da kommen die neuen deutschen Gründer genau richtig: Fast unbemerkt machen sie sich daran, neue Jobmaschinen zu erschaffen. Sie denken nicht nur an die nächste hippe App, mit der wenige Menschen viel Geld verdienen können. Sie machen sich an Innovationen, die gut bezahlte Jobs sichern könnten. Manch einer von ihnen, wie etwa Kayser, hat mit dem Verkauf eines Unternehmens bereits gutes Geld gemacht. Und manch einer ist älter geworden. So treibt sie auch die Sorge um, dass ihre Heimat technologisch den Anschluss an die USA und an China zu verlieren droht. Auch deshalb suchen sie ausdrücklich nach Partnerschaften in der deutschen Wirtschaft - statt alle anderen plattzumachen.

Auf zwölf Billionen Dollar schätzt die Unternehmensberatung McKinsey den weltweiten Fertigungssektor, auf acht Billionen Dollar den Mobilitätsmarkt mit selbstfahrenden Autos und Elektromobilität. Es gibt also viel zu verdienen und zu verteilen an der Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt. Zum Vergleich: Werbung, die wichtigste Einnahmequelle von kostenlosen Internetdiensten wie Google und Facebook, bringt es nur auf eine halbe Billion Dollar.

Algorithmus statt Reißbrett

Das sonderbare Ding auf einem Couchtisch im Büro von Lin Kayser erinnert eher an einen exotischen Baumstamm als an das, was es tatsächlich ist: ein Raketentriebwerk. Wie Adern in einer Pflanze verlaufen im Inneren des Triebwerks feine Leitungen für Treib- und Kühlstoff. Es scheint in der Natur gewachsen zu sein. Dabei hat es ein Computer entworfen - nach einem Bauplan, auf den ein Mensch wohl nie gekommen wäre.

Kayser hat einen Algorithmus entwickelt, der unzählige Konstruktionen gestaltet, simuliert, verwirft, wieder neu gestaltet. Wie in der Evolution, in der sich das stärkste Wesen durchsetzt. Kaysers Ingenieure zeichnen nicht mehr Baupläne am Reißbrett. Sie geben dem Rechner nur Eckdaten vor - zum Beispiel wie stabil, effizient und leistungsfähig ein Triebwerk sein soll. Dann legt der Computer los und spuckt binnen weniger Stunden über einen angeschlossenen 3-D-Drucker das ideale Triebwerk aus. Genauso gut könnte der Algorithmus auch einen Turnschuh entwerfen. Oder ein Maschinengetriebe. Er hat das Zeug dazu, die industrielle Fertigung zu revolutionieren.

Kayser hat in München-Schwabing gerade weitere Räume angemietet, damit sein Start-up Hyperganic wachsen kann. In den nächsten Wochen werden hier neue Mitarbeiter einziehen, um Kaysers Traum wahr werden zu lassen. Was Microsoft mit Word und Windows für die Arbeitswelt zwischen PCs bedeutete, will Hyperganic für die Industriewelt sein: ein Softwarelieferant, an dem niemand vorbeikommt, der industriell drucken will. Egal, ob er Herzklappen, Wärmetauscher oder Elektromotoren fertigt. Kayser hätte dann den wichtigsten Dienstleister für die individualisierte Serienfertigung der Zukunft erschaffen.

Für Kayser stellt die 3-D-Technologie eine historische Chance dar. Mit ihr ließen sich Entwicklung und Produktion von Industriegütern in Deutschland halten - und hierher zurückholen. Wer beides kontrolliere, kontrolliere die Wertschöpfung, und am Ende erfinden "wir eine komplett neue Industrie", sagt Kayser, lehnt sich zurück in seinen Ledersessel, nippt an einer Tasse Früchtetee - und malt sich in Gedanken die goldenen Zeiten aus, die dem Industriestandort Deutschland bevorstehen.

Einfach einzuarbeitende Roboter

Dass der Schlüssel dazu in der Automatisierung liegt, davon ist auch Simon Haddadin überzeugt. Im Showroom seines vor drei Jahren gegründeten Start-ups Franka Emika in einer Münchner Kaserne aus der Kaiserzeit verrät ein Roboterarm, was der 32-Jährige vorhat: Auf einem der Holztische liegen zwei iPhones. Der Roboter greift nach einem Stift, aktiviert ein Telefon mit sanftem Druck, startet eine App, tippt einen Text ein und wiederholt die Prozedur dann mit dem zweiten Gerät.

Es sind Arbeiten, wie sie bislang vor allem von Arbeitern in Asien erledigt werden. Zum Beispiel in der südchinesischen Metropole Shenzhen, in die Haddadin ...

