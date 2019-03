Investoren fordern, dass VW nicht länger wartet und seine Lkw-Tochter Traton zeitnah an die Börse bringt. Dies könnte Signalwirkung haben.

Ende Januar ging es hoch her im Tobacco Dock in Ostlondon. Dort, wo am Eingang eine gut zwei Meter hohe Bronzefigur eines Jungen vor einem Tiger an die Zeiten Mitte des 19. Jahrhunderts erinnert, als Charles Jamrach hier das weltgrößte Geschäft mit exotischen Tieren betrieb, lud die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton rund 150 Jahre später Analysten und Investoren ein, um sie mit Informationen zu versorgen.

Traton-Chef Andreas Renschler nannte auf dem Kapitalmarkttag der Wolfsburger Tochter Einzelheiten zum Unternehmen, damit sich die Experten ein Bild vom Konzern vor dem geplanten Börsengang machen können. Zum Zeitplan schwieg Renschler. Finanzkreise rechnen jedoch damit, dass der Börsengang noch vor Ostern kommt. Investoren machen Druck. Traton könnte der Eisbrecher für weitere Initial Public Offerings (IPOs) werden, wie Fachleute die Ausgabe neuer Aktien nennen.

In den ersten Wochen des laufenden Jahres sah es noch so aus, als ob 2019 ein schlechtes Jahr für Börsengänge werden würde. Ende 2018 kam es zu einem Ausverkauf an den Märkten in den USA, Asien und Europa. Anleger sorgten sich über eine Konjunkturschwäche, einen ungeordneten Brexit und den Handelsstreit zwischen den USA und China.

Inzwischen sieht die Lage besser aus. Am Freitag sprach US-Finanzminister Steven Mnuchin davon, dass die Regierungen in Peking und Washington an einem detaillierten Abkommen arbeiten, um den Handelsstreit beizulegen. Die Chancen für einen geordneten Brexit sind zuletzt gestiegen, und die Märkte haben seit Jahresbeginn satte Gewinne verbucht.

Damit sind auch die Chancen für einen guten Jahrgang bei Börsengängen wie 2018 gestiegen. Damals prägten die Milliardenemissionen des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers und von Knorr Bremse das Jahr (siehe Grafik).

Den "Eisbrecher" soll Traton geben. Nach einer Umfrage der Investmentbank Evercore bei über 50 Investoren, die dem Handelsblatt vorliegt, ist die überwältigende Mehrheit der Befragten der Meinung, dass VW seine Lkw-Tochter lieber früher als später an die Börse bringen sollte. Mehr als 80 Prozent meinen, dass das jetzt geschehen sollte. VW müsse sein Konzernportfolio optimieren, drängen die Anleger.

Eisbrecher für andere Kandidaten

Wagt sich VW mit Traton auf das Parkett, hätte das auch Signalwirkung für andere Konzerne. Ein großer Börsengang wie der der VW-Nutzfahrzeugtochter Traton könne sicherlich der Eisbrecher für weitere Emissionen sein, wenn er gut laufe, sagt Bastian Schiedat, der bei der Berenberg Bank das Aktienemissionsgeschäft ...

