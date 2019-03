Arbeitsminister Hubertus Heil tritt bei der umstrittenen Grundrente aufs Gas. Auch wenn dies ein "finanzieller Kraftakt" werden wird.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil drückt ungeachtet des Streits in der Koalition über die Grundrente aufs Tempo bei deren Einführung. "Wir werden im Mai einen Gesetzentwurf vorlegen", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

Heil räumte ein, dass dies ein "finanzieller Kraftakt" werde. Aber die Menschen hätten sich die Grundrente verdient, wenn sie hart gearbeitet, aber aufgrund von zu niedrigen Löhnen zu niedrige Renten hätten. Das betreffe vor allem Frauen. "Denen will ich helfen, das werde ich auch durchsetzen."

Heil warnte davor, das ...

