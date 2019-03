Der Bauboom in wichtigen Absatzmärkten kam CAT zugute. Der Gewinn stieg im 3. Quartal um rund 63% auf 2,88 $ je Aktie. Der Umsatz legte von 11,4 auf 13,5 Mrd $ zu. Der CEO sprach vom besten 3. Quartal in der Firmengeschichte. Der Anstieg ist auf ein höheres Umsatzvolumen zurückzuführen, getrieben durch eine verbesserte Nachfrage in den drei Hauptsegmenten, einschließlich einer Erhöhung der Händlerbestände. Der Umsatz stieg in allen Regionen außer Lateinamerika. In Nordamerika war der Umsatzanstieg ... (Volker Gelfarth)

