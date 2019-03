Unerwartet hohe Kosten bei einzelnen Projekten in der Sparte Metals und Probleme im Wassergeschäft haben Andritz die Bilanz verhagelt. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz zwar um 1,4%, die operative Marge (EBITA) schrumpfte jedoch von 7,4 auf 6%. Der Gewinn ging sogar um 17,3% zurück. Besonders schwach abgeschnitten hat die Sparte Metals. Umsatz und Marge sind gesunken. Aber auch in der Sparte Hydro hat sich die Rentabilität verschlechtert. Die anderen beiden Sparten entwickelten sich solide, ... (Volker Gelfarth)

