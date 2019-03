Harley profitierte im 3. Quartal von einer regen Nachfrage nach seinen Motorrädern in Europa, während die Geschäfte in den USA zurückgingen. Der Umsatz stieg um 16,8% auf 1,1 Mrd $. Der Gewinn sprang auch wegen geringerer Steuern um zwei Drittel auf knapp 114 Mio $ nach oben. Im Kerngeschäft mit Motorrädern verzeichnete Harley in Europa ein Umsatzplus von 3%. In den USA verkauft der Konzern zwar weiterhin die meisten Motorräder, doch der Umsatz ging um über 13% zurück, was der Konzern auf die ... (Volker Gelfarth)

