Niedrige Löhne und gut ausgebildete Menschen haben Rumänien für deutsche Firmen attraktiv gemacht. Doch Korruption bedroht den Erfolg des Landes. Erste Unternehmen ziehen sich bereits zurück.

Massiv, nahezu bedrohlich ragt der Parlamentspalast in den Nachthimmel über der Innenstadt von Bukarest. An den obersten Fenstern des hell erleuchteten Gewaltbaus ziehen Nebelschwaden vorbei. Im Inneren der Festung eilt der deutsche Ingenieur Ludger Thol durch lange Gänge unter niedrigen Decken. Vorbei an Büsten rumänischer Nationalhelden und Fürsten, passiert er ein Werbezelt des Energieversorgers E.On, erblickt dann die Logos von Bosch, Continental, BASF, DB Schenker, Deutscher Bank und Dutzender anderer deutscher Unternehmen.

Sie sponsern den Neujahrsempfang der Außenhandelskammer Rumänien in dem einst unter Diktator Nicolae Ceau?escu errichteten Monumentalbau. 700 Gäste sind da, die meisten Vertreter deutscher Mittelständler. Bei confierter Entenkeule mit Trüffel-Kartoffelpüree scheint ein entspannter Abend zu beginnen. Doch das täuscht.

Thol, der im rund 400 Kilometer entfernten Klausenburg ein Ingenieurbüro betreibt, nippt gerade am Sekt, als der nationalliberale Staatspräsident Klaus Johannis die Bühne betritt. Der Ton seiner Rede ist harsch. Die amtierende Regierungspartei Partidul Social Democrat (PSD) sei "aggressiv" und hintertreibe seine Bemühungen für eine "gesunde Ökonomie".

An den Tischen ist die Stimmung kaum besser. Thol beklagt, dass die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen sinnlos sei, weil der Gewinner oft schon vorher feststehe. Die einst von RWE gegründete Recyclingfirma RER Group habe, um nicht in Korruption verwickelt zu werden, ihre Tätigkeit früher teilweise eingeschränkt, sagt Radu Merica, Chef der Gruppe. Für den Manager einer mittelständischen deutschen Baufirma sind öffentliche Aufträge absolut tabu. "Die Gefahr, in Korruptionsdelikte verwickelt zu werden, ist einfach zu groß", sagt er.

Rumänien, das in der ersten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ist für deutsche Unternehmen attraktiv, eigentlich. Der Mindestlohn liegt bei zweieinhalb Euro, viele der 20 Millionen Einwohner sind gut ausgebildet und damit als Arbeitskräfte ebenso gefragt wie als Konsumenten. Kaum ein deutsches Auto kommt heute ohne Bauteile aus Rumänien aus, die Deutsche Bank lässt in Bukarest Software programmieren, Kaufland und Lidl expandieren hier. Insgesamt sind rund 7500 deutsche Firmen in dem südosteuropäischen Land aktiv.

Der Vorzeigestandort hat aber diese dunkle Seite von Betrug und Bestechung. In keinem anderen EU-Land gibt es mehr Untersuchungen wegen möglicher Veruntreuung von Fördermitteln, zeigt der Jahresbericht des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (Olaf). Die rumänische Antikorruptionsbehörde DNA hat nach eigenen Angaben im Jahr 2017 in fast 1000 Fällen Anklage wegen Korruptionsdelikten erhoben, unter anderem gegen drei Minister, fünf Parlamentsabgeordnete und einen Senator. Ihre engagierte Leiterin Laura Kövesi musste im vergangenen Jahr wegen angeblicher Verfehlungen gehen. Beobachter vermuten, dass sie zu unbequem war.

Als die ersten Taxis Bukarest an diesem Morgen mit ihren Hupen aus dem Schlaf reißen, sind die Straßen spiegelglatt. Der gefrorene Regen hat die Bäume in Eisskulpturen verwandelt, sogar Straßenlaternen verbiegen sich unter der kalten Last. Der öffentliche Verkehr bricht sofort zusammen. Petrisor Cana läuft gehetzt in die Lobby eines Hotels in der Bukarester Innenstadt. Aus seinen Haaren tropft Wasser auf den ausgetragenen Sweater.Cana ist Investigativjournalist bei der Zeitung "Evenimentul Zilei". Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich mit großen und kleinen Betrügereien in dem Karpatenland. Stoff für Geschichten liefern vor allem die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Verwendung von EU-Fördergeldern.

Rumäniens Straßen und Gebäude: Ganz neu und schon sanierungsreif

Auf einen Trick stößt er immer wieder. "Oft ...

