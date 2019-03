Bülach (ots) -



Der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG ernannte Evan Williams

per 1. Juni 2019 zum neuen gruppenweiten Leiter Marketing, Verkauf

und Produktionsplanung. Er wird zudem Mitglied der Gruppenleitung.



Evan Williams, 52, schloss sein Studium der Betriebswirtschaft und

Angewandten Psychologie an der Aston University in Birmingham, UK,

mit dem Grad eines Bsc Honours ab. Zudem führt der in Grossbritannien

geborene Williams einen MBA-Titel der Ashridge Hult International

Business School, UK. In den letzten 25 Jahren setzte der

verhandlungsstarke Manager seinen beruflichen Schwerpunkt beim

Verpackungsglas: Für O-I Europe leitete er Regionen- und

Kategorien-übergreifend die Bereiche Marketing und Verkauf. Zuletzt

war er für globale funktionsübergreifende Key Account-Teams

verantwortlich. Williams ist strategie- und zielorientiert und auch

bestens mit der Produktionsplanung vertraut.



Der jetzige Leiter Marketing, Verkauf und Produktionsplanung,

Marcello Montisci, reduzierte bereits per Ende Februar sein

Arbeitspensum um 50 Prozent. Bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand

Ende 2019, wird er der Vetropack-Gruppe für spezielle Projekte

weiterhin zur Verfügung stehen.



