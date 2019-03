Die Präsentation des zweiten SUV-Modells von Tesla rückt näher. Mitte März soll das Model Y präsentiert werden. Und damit nicht genug: Es sind bereits weitere Modelle in der Planung.

Der Elektroauto-Hersteller Tesla will am 14. März eine neue Modellvariante vorstellen - einen SUV auf Basis seines neueren Model 3. Das neue Fahrzeug - das Model Y - werde rund zehn Prozent größer sein und dadurch etwas weniger Reichweite als das Model 3 haben, schrieb Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Montag bei Twitter. Der ...

