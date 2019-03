Nicht gut ist die BYD Aktie in die neue Handelswoche gestartet: Im Börsenhandel in Hongkong fiel die Notierung am Montag unter die Marke von 50 Hongkong Dollar. Das Unternehmen hatte vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt, die nicht gut ausgefallen waren. Gewiss, angesichts der Abkühlung am chinesischen Automobil-Markt waren die Erwartungen an die Zahlen wahrscheinlich nicht besonders hoch. Aber das Ausmaß des Rückgangs hat dann vielleicht doch einige negativ überrascht. Vielleicht ... (Peter Niedermeyer)

