Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Amazon 0.93% finelabels (FLB1899): Ich habe heute meine Amazon Position aufgestockt. Damit spekuliere ich auf einen ausstehenden Anstieg über $ 1.740 US. Hierdurch würde ein Kaufsignal mit einem ersten Kursziel von $ 1,995 US generiert. (04.03. 09:38) >> mehr comments zu Amazon: www.boerse-social.com/launch/aktie/amazoncom_inc Evotec 0.90% Metastock (26370): langfristiger Kauf (04.03. 09:32) >> mehr comments zu Evotec: www.boerse-social.com/launch/aktie/evotec_oai_ag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...