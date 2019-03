Die österreischische bet-at-home .com AG hat im Geschäftsjahr 2018 mit 3.188,0 Mio. Euro den höchste Wert an Wett- und Gamingeinsätzen seit der Gründung erzielt. Der kumulierte Brutto-Wett- und Gamingertrag für das Geschäftsjahr 2018 lag bei 143,4 Mio. Euro (GJ 2017: 145,4 Mio. Euro). Die Wettgebühren und Glücksspielabgaben lagen im Geschäftsjahr 2018 bei 21,0 Mio. EUR (GJ 2017: 18,8 Mio. Euro). Die Umsatzsteuerregelungen für Anbieter elektronischer Dienstleistungen innerhalb der Europäischen Union führten im Geschäftsjahr 2018 zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 7,3 Mio. Euro (GJ 2017: 8,8 Mio. Euro). Der Netto-Wett- und Gamingertrag lag demnach im Geschäftsjahr 2018 bei 115,1 Mio. Euro (GJ 2017: 117,8 ...

