Die kalifornische Schuhmarke Skechers ist seit Anfang März auch in

der Westschweiz vertreten. Im fünften und bisher grössten Skechers

Store im Centre Métropole in Lausanne präsentiert Skechers mit ihrem

neusten Ladenkonzept über 500 verschiedene Schuhmodelle und erstmals

Bekleidung aus dem Lifestyle- und Sportsegment.



2017 hat Skechers in Lugano und in der Mall of Switzerland in

Ebikon ihre ersten beiden Stores in der Schweiz eröffnet. Im April

2018 folgte der Zürcher Flagship-Store in unmittelbarer Nähe der

Bahnhofstrasse. Nun eröffnet Skechers auch in Lausanne einen

brandneuen Store im beliebten Einkaufszentrum Centre Métropole. Mit

einer Verkaufsfläche von über 200 m2 ist dies der bisher grösste

Skechers Store der Schweiz. Die Kunden erwarten die neusten Schuh-

und Sport-Bekleidungstrends aus den USA und eine vielseitige Auswahl

für Kinder, Damen und Herren.



«Skechers weist weltweit ein stetiges Wachstum auf. Auch in der

Schweiz ist die Marke beliebt. Mit dem neuen Store in Lausanne

eröffnet Skechers in der Schweiz den fünften Laden innerhalb achtzehn

Monaten. Damit ist Skechers nun in allen Landesteilen der Schweiz

vertreten und kann den Bekanntheitsgrad noch stärker ausbauen», sagt

Urs Wettstein, Country Manager Schweiz/Österreich.



Skechers steht für bunte und stylische Lifestyle- und

Sport-Schuhe, die sich durch ein ausgezeichnetes

Preis-Leistungsverhältnis und höchsten Tragekomfort auszeichnen.

Diese sind nun auch in der Schweiz für Mode- und Sportbegeisterte in

den eigenen Stores verfügbar.



