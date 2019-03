Mit 84.000 Heizungswärmepumpen betrug das Marktwachstum in Deutschland im letzten Jahr 8?%. Den größten Zuwachs verzeichnet die Statistik bei Luftwärmepumpen. In diesem Segment wurden 60.500 Geräte installiert, was einer Steigerung von 10?% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei Splitgeräten betrug der Zuwachs überdurchschnittliche 15?% (Bild?1). Erdgekoppelte Systeme (inklusive Grundwasser-Wärmepumpen) legten mit 23.500 Geräten gegenüber dem Vorjahr um 2?% zu.

Insgesamt sind in Deutschland nun rund 880?000 Heizungswärmepumpen installiert. BWP-Geschäftsführer Dr. Martin Sabel meint dazu: »Wir freuen uns über das stabile Wachstum der vergangenen Jahre. Auch wenn sich - wie erwartet - gezeigt hat, dass der Markt nicht mehr so rasant wächst wie in den vergangenen Jahren und die Effekte der EnEV nicht mehr so stark spürbar sind, hat sich die Wärmepumpe als umweltschonendes Heizsystem im Markt etabliert.«

Anhand der gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie erhobenen Zahlen ist ersichtlich, dass auch der Absatz von Warmwasserwärmepumpen verglichen mit dem Vorjahr um 11?% angestiegen ist: Es wurden 15.000 Geräte verkauft. Im Jahr 2018 wurden somit insgesamt 99.000 Wärmepumpen auf dem deutschen Markt abgesetzt. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends.

Das Potenzial - insbesondere im Gebäudebestand - ist noch lange nicht ausgeschöpft. Heizkessel, die über 30 Jahre alt sind, müssen laut EnEV in der Regel ausgetauscht werden. Das wären allein in diesem Jahr etwa eine Million Geräte. »Der Trend geht aber nach wie vor zum Austausch des alten Ölkessels durch eine moderne Gas- oder Öl-Brennwertheizung. Das liegt insbesondere daran, dass es durch den hohen Strompreis nach wie vor wenig Anreize für den Abschied von fossilen Energieträgern im Wärmemarkt gibt«, erläutert Sabel.

»Die Klimaschutzziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...