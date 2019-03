Die Ausgabe #25 des Börse Social Magazine ist nunmehr unter https://boerse-social.com/magazine als Digital Paper verfügbar. Sie hat die mit dem direct market (plus) geschaffenen neuen Möglichkeiten für ein Listing an der Wiener Börse als Coverthema. Zu Wort kommen u.a. Gregor Rosinger, Christoph Moser, Edi Berger und Henriette Lininger. Dazu haben wir uns das Listing von Startup300 und das IPO von Marinomed näher angeschaut. Beide sind bei der Roadshow am 18.3. ja dabei. Und hier die avisierte Einladung zur Roadshow #76 am 18.3. :Roadshow im Talent Garden (1090, Liechtensteinstraße 111-115) mit- Cleen Energy- dad.at- Marinomed- NET New Energy Technologies- Polytec - startup300 Bestätigungen folgen rechtzeitig an die Angemeldeten, Abonnenten ...

