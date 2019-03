10 Fragen an ... Bernhard Lehner, startup300. 1) Beschreiben Sie sich bitte mit drei Worten:Optimistisch, energetisch, vielschichtig.2) Was war das grösste Risiko, das Sie jemals eingegangen sind?Ich nehme an, mein größtes eingegangenes Risiko ist mir gar nicht bewusst geworden.3) Wofür würden Sie Ihren letzten Cent ausgeben?Für meine Familie.4) Was war Ihre erste Wertpapiertransaktion?Ich habe als Founding Angel von wikifolio vor 8 Jahren das Thema Wertpapiere kennengelernt. wikifolio-Zertifikate waren die ersten Assets in meinem Depot; mittlerweile gibt es ein breiteres Portfolio von Einzeltiteln. Ich investiere, wenn ich ein Unternehmen verstehe und mag.5) Wenn Sie nicht in der Finanzbranche tätig wären, wo dann?Ich bin Gründer und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...