Die USA hatten die EU zuletzt zur internationalen Organisation herabgestuft. Nach Kritik aus Brüssel rudert US-Präsident Trump wieder zurück.

Nach scharfen Protesten aus Brüssel haben die USA eine Entscheidung zur diplomatischen Abwertung der EU-Vertretung in Washington wieder zurückgenommen. Die EU-Vertretung werde ab sofort wieder wie die eines Nationalstaates behandelt, ließ das US-Außenministerium am Montag in Brüssel mitteilen. Die EU sei eine "einzigartig wichtige Organisation" und "einer von Amerikas wertvollsten Partnern", wenn es darum gehe, Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...