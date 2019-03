Guerilla-Marketing oder Schlammschlacht? Einst überzeugte das Herrenmode-Startup Von Floerke den Höhle-der-Löwen-Investor Frank Thelen. Inzwischen pöbelt der Chef Bonner Firma gegen Thelen. Nun wehrt sich der Investor.

Es sollte der "Gentleman Club" im Internet werden - und ist zum Fight Club geworden: Zwischen David Schirrmacher, Gründer und Chef des Online-Herrenmodeshops Von Floerke, und dem bekannten Investor Frank Thelen fliegen die Fetzen.

Kunden, die die Internetseite Von Floerke ansteuern, bemerken davon zunächst wenig. Ein Bild des strahlenden Thelen in weißem Hemd und sorgsam gebundener Fliege prangt auf der Seite. Dazu der Slogan: "Prominenz kauft bei Von Floerke - Deutschlands bekanntester Investor ist unser Fan".

Ob die Aussage so stimmt, ist allerdings mehr als fraglich: Seit Von Floerke in der Krise steckt, scheint Schirrmacher eine Schlammschlacht gegen Thelen anzetteln zu wollen. Jüngster Höhepunkt: Von Floerke bietet seinen Kunden eine "Frank Thelen muss raus-Box" an. "Setzt ein Statement, ob dieser Mann noch für Von Floerke steht", heißt es dazu im Kunden-Newsletter des Unternehmens. "Wir meinen nein. Er diffamiert uns, er lügt über uns." Zahlreiche Boxen sollen inzwischen verkauft worden sein.

Gegenüber der WirtschaftsWoche stellt Thelen klar: "Das ist eine schlimme Situation. Wir haben immer versucht, dem Unternehmen und seinem Gründer David Schirrmacher zu helfen." Inzwischen sei allerdings ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr gehe. "Schirrmacher ist aus meiner Sicht nicht mehr zurechnungsfähig, das Ganze trägt Züge eines Realitätsverlustes."Schon zuvor hatte Thelen bei Facebook erklärt: "Der Mann hat den Bezug zur Realität verloren. Alle anderen sind schuld, dumm, ... und nur er ist ein großartiger Unternehmer". Er habe "versucht friedliche und ruhige Lösungen zu finden, um den Schaden für andere Investoren und Kunden zu minimieren. Dies ist mir nicht gelungen", so Thelen weiter.

Auch Thelens Anwälte gehen mittlerweile wegen einer "massiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...