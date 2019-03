Der Konsumgüterkonzern Henkel ist vor allem für sein Persil-Waschmittel bekannt. Den größten Anteil am Umsatz macht jedoch die Klebstoffsparte aus. Nach einem ernüchternden Jahr 2018 will Henkel mit neuen Produkten in der Pflegesparte punkten. Die Lage des Unternehmens, was die Analysten sagen, und wie es für die Aktie läuft.Zur Lage des UnternehmensDer Konsumgüterkonzern aus Düsseldorf hat sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...