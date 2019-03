Im Handelsstreit zwischen den USA und China deutet sich eine Entspannung an. Für einen Durchbruch an den Börsen muss aber noch mehr passieren.

Es klingt nach einem substanziellen Fortschritt und einem guten Vorzeichen für die Börsen. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping könnten das Kriegsbeil in Sachen Handelsstreit Ende März bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen in Florida begraben, berichten seit Sonntag mehrere Medien.

Die USA würden demnach ihre seit dem vergangenen Juni schrittweise eingeführten Sonderzölle auf Waren aus China aufheben. China würde die entsprechenden Zölle auf US-Waren und andere Hürden für die Einfuhr von US-Produkten senken. Nach Ansicht der Strategen der US-Großbank Goldman Sachs stehen die Chancen gut, dass sich die Staatschefs bei einem Gipfeltreffen einigen.

Damit würde der Handelsstreit beendet, der die Börsen seit fast einem Jahr in Atem hält und von Oktober bis Dezember zu einem Ausverkauf an den weltweiten Märkten führte.

An den Märkten hielt sich die Euphorie über die Annäherung zwischen den USA und China jedoch in Grenzen. Der Shanghai Composite gewann zu Wochenbeginn gut ein Prozent, beim Stoxx 600 war es bis zum späten Nachmittag ein halbes Prozent, und an der Wall Street startete der S&P 500 mit einem Aufschlag von weniger als einem Prozent in den Handel.

Daniel Lösche überrascht das nicht: "Die Börsen haben seit Jahresanfang vorweggenommen, dass es einen Deal zwischen den USA und China geben wird", sagt der Investmentstratege beim britischen Asset Manager Schroders. Von daher reichten bloße Meldungen über Fortschritte im ...

