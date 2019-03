Laut einem Bericht könnte der Handelskrieg zwischen den Ländern offenbar enden. Eine Einigung soll geringere Zölle auf amerikanische Exporte etwa aus der Chemie- und Autobranche vorsehen.

Der Handelskrieg mit China ist für Donald Trump das zentrale Thema, wenn er zu seiner Basis spricht. "Wie ist es möglich, dass Sie so lange davongekommen sind?", habe er Chinas Präsident Xi Jinping gefragt, erzählte der US-Präsident neulich bei einem Auftritt. Xi habe erwidert, China sei schlichtweg von niemandem aufgehalten worden. "Doch diese Zeiten sind vorbei", rief Trump. Seine Anhänger jubelten.

Tatsächlich könnte der Handelskrieg der beiden Wirtschaftsgiganten, der vor acht Monaten begann, bald vorbei sein. Bereits Ende März könnten Trump und Xi laut US-Medien ein Pakt unterzeichnen - bei einem Treffen auf dem Feriensitz des Präsidenten in Florida.

In den vergangenen Tagen hatten sich beide Seiten weiter angenähert. Nachdem sich die USA positiv über den Verlauf geäußert hatten, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Die Börsen reagierten weltweit positiv.

"Die Geschichte zeigt, dass Kooperation die beste Option für die zwei größten Volkswirtschaften der Welt ist", sagte Zhang Yesui, der ehemalige chinesische US-Botschafter und derzeitige Sprecher des chinesischen Volkskongresses. Man hoffe, ein für beide ...

