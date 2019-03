Nach der Niederlage am Freitag im Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg steht die Aktie von Borussia Dortmund zum Auftakt in die neue Woche gehörig unter Druck. Da Bayern München am Samstagabend sein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 5:1 für sich entschied und somit punktemäßig mit der Borussia aus Dortmund gleichgezogen ist, ist die Meisterschaft wieder völlig offen. Der aktuellen Form nach zu urteilen, sind die Bayern sogar Favorit, zumal es noch zum direkten Aufeinandertreffen in ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...