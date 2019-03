Der Verkehrsausschluss des EU-Parlaments hat für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Nun müssen das Parlamentsplenum und die EU-Staaten zustimmen.

Die Pläne zur Abschaffung der Zeitumstellung in der EU sind einen kleinen Schritt vorangekommen. Der zuständige Verkehrsausschuss im Europaparlament in Brüssel stimmte am Montag für die Abschaffung im Jahr 2021. 23 Abgeordnete stimmten dafür, 11 dagegen, Enthaltungen gab es nicht.

In den kommenden Wochen soll das Parlamentsplenum abstimmen. Anschließend müssten noch die EU-Staaten ...

