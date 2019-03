Chinas langsames Wachstum drückt auf die Stimmung der Anleger. Auch die Bauausgaben in den USA belasten die Tokioter Börse.

Konjunktursorgen haben die Tokioter Börse am Dienstag belastet. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang stellte zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses für 2019 ein langsameres Wirtschaftswachstum von 6,0 bis 6,5 Prozent in Aussicht. Zudem bremste auch das Wachstum in der chinesischen Dienstleistungsbranche einer Umfrage zufolge im Februar weiter ...

