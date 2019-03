Der Leuchtenkonzern Zumtobel hat die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2018/19 veröffentlicht. Der Gruppenumsatz beläuft sich auf 863,8 Mio. Euro (minus 4,9% im Vergleich zur Vorjahresperiode). Neben Währungeseffekten seien der intensive Preiswettbewerb in der Beleuchtungsindustrie sowie deutlich weniger Umsätze in dem für die Zumtobel Group wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien (rund minus 14%) weitere Gründe für den Rückgang gewesen, erklärt das Unternehmen. In Großbritannien würden der nach wie vor unklare Ausgang der Brexit-Verhandlungen und der in weiterer Folge rückläufige Auftragseingang im britischen Nicht-Wohnungsbaugewerbe die dortige Umsatzentwicklung belasten. Das um ...

