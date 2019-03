Basel (awp) - Der Machtkampf um den Basler Panalpina-Konzern geht in die nächste Runde. Der Verwaltungsrat des Logistikkonzerns will die Stimmrechtsbeschränkung von 5 Prozent abschaffen. Eine dazu notwendige ausserordentliche Generalversammlung wurde nun auf den 5. April angesetzt, wie es in einem Communiqué vom Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...