Zürich (awp) - Intershop startet mit dem vergangene Woche angekündigten Aktienrückkauf. Das Rückkaufangebot zum Festpreis sei ab dem (morgigen) Mittwoch zwei Wochen gültig, teilt die Immobiliengesellschaft am Dienstag mit. Am 20. März soll das Ergebnis nach Börsenschluss bekanntgegeben werden. Am vergangenen Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...