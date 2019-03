Die Lage bei der Wirecard-Aktie hat sich etwas beruhigt. Wer weiß, vielleicht hat da auch die Bafin-Anordnung des Verbots neuer Short-Positionierungen ihren Teil dazu beigetragen. Gewiss, die Wirecard-Aktie ging am Montag mit einem Tages-Minus von 2,60 Euro bzw. rund 2,2% auf 117,90 Euro aus dem Xetra-Handel. Für einen DAX-Titel ist das grundsätzlich kein kleiner Tages-Verlust. Doch da sind wir von Wirecard ganz andere Kursbewegungen gewöhnt. Was gibt es denn bei Wirecard an Neuigkeiten aus dem ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...