VW möchte seinen Baukasten für Elektromodelle als "Standard der E-Mobilität etablieren". Diesem Ziel ist man nun ein wenig näher gekommen: Das Start-up E.Go nutzt den "Modularen Elektrifizierungsbaukasten" in Zukunft.

Der VW-Konzern hat einen ersten Partner zur Nutzung seines Baukastens für Elektromodelle gefunden. Der Elektrofahrzeughersteller E.Go will Technik von VW nutzen, wie Volkswagen am Montag vor der Eröffnung des Internationalen Automobilsalons in Genf mitteilte. E.Go hat bisher unter anderem den E-Lieferwagen Streetscooter für die Deutsche Post entwickelt.

Dass andere Autohersteller den sogenannten Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) von VW für ...

