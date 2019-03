Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China belastet die Ölpreise. Die Opec kürzt seit Jahresbeginn die Öl-Fördermenge, was dem Negativtrend entgegenwirkt.

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Die Aussicht auf ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China habe am Morgen etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 65,41 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger ...

