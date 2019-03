Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AXA -0,31% auf 22,455, davor 11 Tage im Plus (10,58% Zuwachs von 20,37 auf 22,52), FE Ltd -12,5% auf 0,007, davor 10 Tage ohne Veränderung , BMW -0,11% auf 74,67, davor 9 Tage im Plus (5,89% Zuwachs von 70,59 auf 74,75), Cree -0,84% auf 54,49, davor 8 Tage im Plus (8% Zuwachs von 50,88 auf 54,95), VISA -1,01% auf 147,96, davor 6 Tage im Plus (3,8% Zuwachs von 144 auf 149,47), UBS -0,08% auf 12,695, davor 6 Tage im Plus (2,92% Zuwachs von 12,35 auf 12,71), CytoTools -2,44% auf 8, davor 6 Tage im Plus (16,48% Zuwachs von 7,04 auf 8,2), Commerzbank -1,9% auf 7,234, davor 6 Tage im Plus (12% Zuwachs von 6,58 auf 7,37), Aurelius -1,88% auf 39,58, davor 5 Tage im Plus (10,28% Zuwachs von 36,58 auf 40,34), Deutsche Bank -0,5% auf 8,132, davor 5 Tage im ...

