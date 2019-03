Der zurückgekehrte Optimismus im internationalen Handelsstreit gab den wichtigsten europäischen Börsen zum Wochenstart weiteren Auftrieb, allerdings musste ein guter Teil der Gewinne wieder abgegeben werden und unterm Strich verblieb nur ein geringer Zuwachs. Der Dax rutschte im späten Handel sogar in negatives Terrain ab. Aus Branchensicht erfreuten sich die Medienwerte der besonderen Gunst der Anleger, der Sektor konnte ein Plus von 1,0% erzielen. Bei Ahold Delhaize kam der Pressebericht vom Freitag zum Tragen, wonach Amazon die Eröffnung Dutzender Lebensmittel-Supermärkte in den USA plant, und der Titel musste einen Abschlag von 2,4% hinnehmen. Novartis konnte eine positive Wirkstoffstudie vorlegen, nach der ein neues Mittel gegen Schuppenflechte ...

