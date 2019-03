Lenzing will für 2018 eine Dividende von 3,00 Euro und eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Aktie ausschütten. Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 13. März 2019 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2019 würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre dann rund 133 Mio. Euro betragen, so Lenzing. Die Dividende bleibt damit stabil: Für 2017 wurde ebenfalls eine Dividende von 3,00 Euro plus einer Sonderdividende von 2,00 Euro je Stückaktie (in Summe 132,75 Mio. Euro ) ausgeschüttet.

