Die börsenotierte Management Trust Holding (MTH) will zukaufen: In Bezug auf Gerüchte aus dem Markt über eine mögliche Akquisition des Shopping-Portals factorymarket.de durch die MTH Retail Group gibt der Vorstand der Management Trust Holding Aktiengesellschaft bekannt, dass die MTH Retail Group gegenüber einem der Eigentümer von factorymarket.de Interesse an einzelnen Vermögensgegenständen des Unternehmens factorymarket.de bekundet hat. Derzeit würden unverbindliche Gespräche, jedoch keine konkreten Verhandlungen, geführt, heißt es. Die Management Trust Holding Aktiengesellschaft ist eine international tätige Gruppe mittelständischer Firmen mit den Schwerpunkten Handel, Park- und Zutrittssysteme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...