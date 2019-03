TNA erweitert seine Dienstleistungen im Mittleren Osten mit der Eröffnung einer Niederlassung mit Schulungseinrichtung in Dubai. Damit reagiert auf das starke Wachstum der Lebensmittelindustrie in der Region.Das Zentrum des Unternehmens für den Mittleren Osten befindet sich in der Dubai Airport Free Zone (DAFZ, Freihandelszone des Flughafens Dubai) und bietet Lebensmittelherstellern in der Region eine Reihe neuer After-Market-Services, wie etwa erweiterten technischen Support und einen erleichterten Zugang zu Ersatzteilen. Der neue Standort verfügt laut TNA über hochmoderne Einrichtungen, eine ...

