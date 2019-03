BASF konnte zum Auftakt der neuen Woche einen Aufschlag von fast 1 % für sich verbuchen. Damit haben sich die Notierungen langsam in ein deutlich besseres Fahrwasser orientiert. Die Chance auf Kursgewinne bis zu 80 Euro sei da, so die Auffassung von charttechnisch wertenden Analysten. Wirtschaftlich betrachtet hat sich in den vergangenen Tagen wenig ereignet. Noch immer wirkt der Gewinneinbruch nach, von dem das Unternehmen berichten musste. Allerdings soll die Dividende für 2018 leicht steigen ... (Frank Holbaum)

