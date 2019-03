Lieber Leser,

Sie haben es vermutlich gelesen: Die Inflationsrate in der Euro-Zone ist auf 1,5 % gefallen, in Deutschland auf 1,6 %. Zwar ist die Inflationsrate damit immer noch nicht sehr niedrig, aber etwas niedriger als etwa zum Jahresende 2018. Nur bleiben die Zinsen niedrig, und das wahrscheinlich bis zum Jahresende. Und die Inflationsrate wird steigen. Ganz unbemerkt, wie ein Blick in die Geschichte Deutschlands zeigt.

Schulunterricht: 1923 kam die Inflation

Im Schulunterricht ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...