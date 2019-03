In Deutschland kommt die hitzige Diskussion über ein Tempolimit nicht vom Fleck. Volvo führt es in seinen Autos einfach ein. Der Schritt mutet revolutionär an - dabei ist er Teil einer kalkulierten Zukunftsstrategie.

In PR-Coups entwickelt Håkan Samuelsson allmählich Routine. Im Sommer 2017 verdutzte der Chef von Volvo seine Branche und die Öffentlichkeit mit der Ansage, ab diesem Jahr keine Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln. Der neueste Streich: Autos des schwedischen Konzerns fahren künftig nicht schneller als 180 Kilometer pro Stunde. Das verkündete Volvo vor Beginn des Genfer Autosalons.

Während hierzulande heftig über eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung debattiert wird und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) derlei Überlegungen als "gegen jeden Menschenverstand" bezeichnet, schafft Samuelsson Fakten. Der Volvo-Chef geht noch weiter: "Ein allgemeines Tempolimit reicht nicht aus", sagte er am Montag. "Wir sollten vielmehr alles in unserer Macht stehende tun, selbst wenn wir dadurch nur ein einziges Menschenleben retten."

Pathetische Worte, mit denen Samuelsson auf seine Weise an den Menschenverstand appelliert - aber womöglich auch Kunden verschrecken könnte? Im Gegenteil, erwartet ...

