Viel los in der begehbaren Onlinebank. Der 4.3.19 war ein besonderer Tag. Das war der letzte Tag, wo man noch einen Bonus von 150 Euro drauf bekam, wenn man ein Gratis-Girokonto bei der Ing-Diba eröffnete. Wir können uns noch an den CA-Tausender in den Neunzigern erinnern, das war damals eine große Sache. Heute wird sogar für den Gratiskontokunden das Doppelte bezahlt, und fast niemand regt das mehr auf. Außer die Leute, die sich unbedingt noch 1 Stunde vor Bankschluss in die Onlinebank begaben, um dort noch schnell ein Konto aufzumachen und sich den Bonus zu sichern. Ich werde diese Leute nie verstehen. Wo es die meiste Zeit so ruhig in der Onlinebank zugeht, warum kommen die 1 Stunde vor dem Zusperren? Kein Wunder, dass das zu Stress führte: wenn jemand ...

