Und abschliessend wieder eine Frage an den Chatbot der Wiener Börse: Was ist der direct market? "direct market & direct market plus Die Marktsegmente direct market und direct market plus bieten einen schnellen, kostengünstigen und einfachen Einstieg in den heimischen Kapitalmarkt für expandierende Jungunternehmen und österreichische KMU. Sie zeichnen sich durch geringere Zugangsvoraussetzungen & Folgepflichten sowie günstige Gebühren aus. Details unter: https://www.wienerborse.at/emittenten/boersegang-ipo/directmarketplus/ (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.03.)

