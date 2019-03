Nasdaq-100 - Endlich ist es geschafft!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach Wochen des Wartens und auch einer relativen Underperformance zu anderen US-Indizes hat der Nasdaq-100 Index im gestrigen Handel endlich das Tageschart-Ziel bei 7.206 Punkten erreicht. Doch nicht nur wurde dieses Ziel auf den Punkt genau abgearbeitet, die Verkäufer meldeten sich auch sofort auf diesem Kursniveau zurück. Innerhalb von nur zwei Stunden drückten sie den Index um über 100 Punkte nach unten, ehe zum Handelsende hin wieder eine Erholung einsetzte.

Was diese Erholung wert war, muss sich im heutigen Handel zeigen. Einmal mehr dient die Marke von 7.159 Punkten als Widerstand. Etabliert sich der Nasdaq-100 darüber, beispielsweise per Stundenschlusskurs, wäre ein weiterer Test des Hochs bei 7.206 Punkten möglich. Dort müsste sich wiederum entscheiden, ob ein potenzielles Doppeltop entsteht oder die Bullen über 7.206 Punkten weiteres Kurspotenzial in Richtung 7.312 Punkte freischalten.

Unter 7.125 Punkten dürfte der Index dagegen weiter nachgeben. Erneut lassen sich dann Abwärtsziele bei 7.096 Punkten und darunter 7.074 Punkten nennen. Sehr bärisch aus kurzfristiger Sicht wäre ein Bruch der Unterstützung bei 7.050 Punkten in den kommenden Tagen zu werten.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.02.2019 - 04.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 04.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

