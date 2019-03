Nach den Erfahrungen der Finanzkrise wurden einheitliche Kundeninformationsblätter für Finanzprodukte gefordert - seit Juli 2011 sind sie Pflicht. Doch die Praxis zeigt: Das Projekt ist vielfältig gescheitert.

Für den Vorstoß der damaligen Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) hatte es 2009 viel Vorschusslorbeeren gegeben: Das sogenannte "Key-Investor-Information-Document" (KIID bzw. verkürzt KID) oder zu deutsch Produktinformationsblatt "Wesentliche Anlegerinformationen" (WAI) sollte Anlegern zu mehr Durchblick verhelfen. Aigner hatte bereits 2009 nach einem Dokument verlangt, in dem die wesentlichen Informationen über ein Finanzinstrument in "übersichtlicher und leicht verständlicher Weise" dargestellt werden. Es sollte Anleger über Art und Funktion des Anlageprodukts, sowie dessen Ertragschancen, Verlustrisiken und Kosten informieren.

Weil das auf freiwilliger Verpflichtung der Finanzindustrie nicht funktionierte, wurden KIIDs 2011 gesetzlich vorgeschrieben. Das KIID besitzt zudem amtlichen Charakter, denn in Deutschland muss das Dokument laut Gesetz jedem Käufer eines Fonds im Rahmen der Beratungspflichten unmittelbar ausgehändigt werden.

Heute stellt sich heraus, dass der Versuch gleich in mehrfacher Hinsicht gründlich in die Hose gegangen ist. Ende vergangenen Jahres hat das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Hamburg 26 BIB (Basisinformationsblätter - mit KIIDs vergleichbar) zu fondsgebundenen Rentenversicherungen untersucht. Sandra Klug, Teamleiterin Marktwächter Finanzen, bemängelte in diesem Zusammenhang: "Um Produkte miteinander vergleichen zu können, müssen die BIB innerhalb einer Produktkategorie einheitlich gestaltet sein. Das ist bei den von uns untersuchten BIB leider nicht der Fall."

Transparenz und Vergleichbarkeit von Fonds: Mehr zum Weinen als zum Lachen

Nüchtern betrachtet hat sich auch nach mehr als acht Jahren an der schwachen Qualität der KIIDs kaum etwas geändert. Und offenbar mangelt es immer noch an staatlicher Kontrolle. Vielmehr haben die KIIDs sogar das Zeug zur Posse: Heute ist es nämlich bereits ein schwieriges Unterfangen, herauszufinden, welche Behörde überhaupt für die Einhaltung der entsprechenden Leitlinien bei Produktinformationsblättern zuständig ist. Weder dem Bundesverband für Investmentfonds (BVI) noch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) war es möglich, innerhalb einiger Tage hierzu entsprechende Informationen ...

