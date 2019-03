Londra/Parigi/Francoforte (ots) -



- Drooms lancia la nuova e potenziata data room per il ciclo di vita volta a migliorare l'efficienza amministrativa dei gestori di risorse immobiliari - La nuova data room Drooms PORTFOLIO agevola la gestione intelligente e sicura delle diverse risorse in portafoglio.



Drooms, leader europeo nella digitalizzazione del settore immobiliare e finanziario, ha lanciato Drooms PORTFOLIO, la piattaforma digitale che migliora considerevolmente i processi amministrativi dei gestori di risorse immobiliari e finanziarie. La nuova data room di Drooms è stata sviluppata sulla base dell'esperienza più che decennale della società nella fornitura di servizi di digitalizzazione alle aziende, tra cui UBS Real Estate.



Drooms PORTFOLIO agevola la gestione intelligente e sicura degli asset in portafoglio, associando alle singole risorse una data room creata su misura e accessibile da una sola piattaforma. Comprende anche la funzione Assegnazione Automatica che utilizza l'intelligenza artificiale per riorganizzare i documenti e assegnarli alle corrispondenti voci di indice.



Questo nuovo strumento a disposizione dei gestori di risorse immobiliari, gli consente di restare competitivi nel mercato odierno in costante evoluzione oltre che a contenere i costi. Dati incompleti, scadenze, la presenza di file in vari formati e le diverse tipologie di asset, sono solo alcuni degli elementi ad incidere su processi di gestione sempre più inefficaci e costosi. Drooms PORTFOLIO offre una soluzione reale a queste problematiche. In particolare, con la funzione Contrassegna Transazione si possono evidenziare i documenti più rilevanti per una transazione e renderli immediatamente disponibili in una nuova data room riducendo, in questo modo, i tempi di immissione sul mercato delle risorse, velocizzandone e semplificandone la vendita.



Alexandre Grellier, cofondatore e amministratore delegato di Drooms, ha affermato:



"Un più esteso utilizzo delle tecnologie ora disponibili è una priorità assoluta per i gestori di risorse immobiliari interessati a contenere i costi elevati di amministrazione. Fino ad ora i gestori hanno potuto rimandare l'utilizzo delle nuove tecnologie ma il crescente numero di attori sul mercato che ha aggiornato i propri processi interni ne rende l'inserimento inevitabile per restare competitivi.



E' una questione seria - per esempio, nelle organizzazioni multinazionali i progetti che coinvolgono diverse aree funzionali e geografiche sono centinaia e sono gestiti con approcci sempre diversi, creando confusione e la conseguente perdita di valore degli investimenti. L'indebolimento dei ritorni è riconducibile all' incremento dei costi, all'insufficenza dei risultati e ai benefici ritardati. Drooms PORTFOLIO è il risultato di anni d' esperienza nella gestione dei portafogli e propone una soluzione completa e d'avanguardia".



Oltre alla funzione standard di Assegnazione Automatica, tra le altre caratteristiche di Drooms PORTFOLIO vi sono:



- la funzione di ricerca avanzata, attivabile su più data room; - prezzi basati sulle risorse, le pagine e i volumi; - transazioni avviabili con un solo clic; - accesso separato e sicuro, con assegnazione delle singole risorse a livello di gruppi di utenti; - copia facile e veloce in altri gruppi e da una risorsa all'altra delle autorizzazioni riferite all'indice.



Drooms PORTFOLIO racchiude tutti i più importanti benefici per il ciclo di vita degli asset rispetto al suo predecessore, Drooms NXG. Compresi l'eliminazione dei processi ripetitivi e l'utilizzo di strumenti di nuova generazione per un approccio consolidato alla gestione del portafoglio e l'automazione dei processi di gestione amministrativa su larga scala. Un maggiore controllo sui progetti si traduce nell'aumento del livello di trasparenza e la riduzione dei rischi. Drooms PORTFOLIO permette di reagire rapidamente alle evoluzioni del mercato e di sfruttare tutte le opportunità di vendita favorevoli.



Drooms ha recentemente annunciato di essere il primo fornitore di data room virtuali (VDR) ad aver introdotto la tecnologia "Blockchain" (catena di blocchi) per le transazioni commerciali immobiliari e per quelle di fusione e acquisizione, un'area nella quale Drooms ha fornito alle aziende la propria assistenza per più di 17 anni.



Chi è Drooms



Drooms (drooms.com), il principale fornitore europeo di data room virtuali, consente alle aziende di mantenere sotto controllo gli accessi ai dati aziendali riservati e di limitarli ai propri "confini aziendali" ed è specializzata nella fornitura di soluzioni su misura dell'intera catena del valore e nella gestione del ciclo di vita delle risorse. I processi aziendali riservati, come le vendite di immobili commerciali, le fusioni e acquisizioni, le transazioni di crediti in sofferenza (NPL) e le comunicazioni del consiglio di amministrazione vengono gestite da Drooms in modo sicuro, trasparente ed efficiente. Attualmente, nel mondo sono più di 25.000 le aziende che si affidano a Drooms, e tra queste vi sono società immobiliari, società di consulenza, studi legali e organizzazioni operative a livello mondiale tra cui METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan, CBRE, Rewe e UBS. Sono più di 10.000 le transazioni di tipo complesso, per un importo pari a oltre 300 miliardi di euro, gestite da questo specialista di software.



Contatto: Per ulteriori informazioni: Piazzale Biancamano, 8 20121 Milano T: +39 02 29 52 12 94 E: office-it@drooms.com



Contatti ufficio stampa: Leonora Staines, tel.: +44 207 118 1126, e-mail: l.staines@drooms.com



Patrick Evans, tel. 0207 282 2913, e-mail: patrick.evans@citigatedewerogerson.com



Stephen Sheppard, tel. 0207 282 1025, e-mail: stephen.sheppard@citigatedewerogerson.com



Matt Pears, tel. 0161 914 9773, e-mail: matthew.pears@citigatedewerogerson.com



Sito web: http://www.drooms.com/it Twitter: https://twitter.com/drooms_software YouTube: https://www.youtube.com/DroomsSoftware