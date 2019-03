Zürich/Safenwil (ots) -



- Der Jaguar I-PACE gewinnt die Auszeichnung «Auto des Jahres

2019» in Europa

- 60 Fachjournalisten gaben dem vollelektrischen Performance-SUV

von Jaguar den Vorzug vor sechs weiteren Finalisten

- Der Umsatz in Europa entspricht 75 Prozent des gesamten

weltweiten I-PACE Umsatzes*

- Das öffentliche Ladenetz von Jaguar bietet einfachen Zugang zu

mehr als 85'000 Ladestationen in ganz Europa

- Der I-PACE gewann seit seiner Markteinführung im letzten Jahr

weltweit 55 Auszeichnungen, darunter Schweizer Auto des Jahres

2019



Der vollelektrische Jaguar I-PACE wurde bei den European Car of

the Year Awards zum «Auto des Jahres 2019» gewählt. Es ist das erste

Mal, dass ein Jaguar diesen begehrten Preis gewinnt.



Die Jury der European Car of the Year Awards besteht aus 60

Automobiljournalisten aus 23 Ländern und würdigt mit dem Preis

technische Innovation, Design, Leistung, Effizienz und ein gutes

Preis-Leistungs-Verhältnis.



Prof. Dr. Ralf Speth, CEO von Jaguar Land Rover, dazu: «Dass unser

erstes vollelektrisches Fahrzeug auch der erste Jaguar ist, der in

Europa zum Auto des Jahres gewählt wurde, erfüllt uns mit grossem

Stolz.



Der I-PACE wurde in Grossbritannien von Grund auf neu entwickelt

und konstruiert. Er ist das bislang technologisch fortschrittlichste

vollelektrische Fahrzeug und wir sehen ihn als starken Impulsgeber

für die Elektromobilität. Dieser Preis ist zugleich eine Ehre und

eine grosse Anerkennung für die Leistung unserer

Weltklasse-Mannschaft.»



Bis Ende Januar 2019 hat Jaguar bereits über 8'000 Einheiten des

I-PACE ausgeliefert - davon gingen 75 Prozent* an europäische Kunden.



Kein anderes Fahrzeug sieht so aus oder fährt sich wie der I-PACE.

Mit seiner speziellen Konstruktion nutzt er alle Vorteile des

Elektroantriebs und der massgeschneiderten Aluminiumarchitektur, um

die Leistung eines Sportwagens und die praktischen Vorteile eines SUV

in sich zu vereinen.



Das Aufladen ihres Fahrzeugs wird für Kunden dank dem über eine

spezielle App oder einen RFID-Schlüssel zugänglichen öffentlichen

Ladenetz von Jaguar zum Kinderspiel. Mit individuell angepassten

Ladepaketen und -tarifen, die übersichtlich in einer einzigen

Monatsrechnung ausgewiesen werden, haben I-PACE-Kunden Zugang zu mehr

als 85'000 Ladestationen in ganz Europa.



Seit seiner Enthüllung vor einem Jahr wurde der I-PACE weltweit

mit 55 Preisen ausgezeichnet, darunter Auto des Jahres in der

Schweiz, Deutschland, Norwegen und Grossbritannien, BBC TopGear

Magazine EV of the Year, China Green Car of the Year und der Autobest

ECOBEST Award.



Weitere Informationen zum I-PACE erhalten Sie unter www.jaguar.ch



*Stand per 31. Januar 2019



