Auch interessant: Milliardenverlust für Ford in Asien Ford baut Tausende Arbeitsplätze in China ab Beim Gemeinschaftsunternehmen Changan Ford sei bereits damit begonnen worden, Tausende der insgesamt 20.000 Mitarbeiter zu entlassen. Ford tut sich schwer in China, im vergangenen Jahr fiel in Asien ei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...