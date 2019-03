Tagesausblick für 6.3.: DAX richtungslos. Autozulieferer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte stagnierten heute weiter auf hohem Niveau. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China bremsten die Kauflaune der Anleger. Von Unternehmensseite lässt der Datenreigen spürbar nach und in den Gesprächen zwischen den USA und China ist noch kein signifikanter Durchbruch gemeldet worden. So schloss der DAX erneut leicht oberhalb von 11.600 Punkten und der MDAX bei 24.700 Punkten. Der Dow Jones zeigte sich in den ersten Handelsstunden ebenfalls kaum bewegt im Bereich von 25.850 Punkten. Nach Handelsschluss veröffentlicht die Deutsche Börse möglicherweise Wechsel in den DAX-Indizes. Dies könnte morgen einige Einzelwerte bewegen.

Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen gab im Tagesverlauf leicht auf 0,16 Prozent nach. Bei vergleichbaren US-Papieren stieg die Rendite auf 2,7 Prozent. Rohstoffe präsentierten sich derweil wenig verändert. Der Goldpreis notiert aktuell im Bereich von 1.280 US-Dollar und der Preis für ein Barrel Brent Oil bei rund 66 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Evonik sprang nach starken Zahlen kräftig nach oben. Bilfinger verbuchte nach dem rasanten Kursanstieg im Februar Gewinnmitnahmen. Schaeffler lag vor einem potenziellen Indexwechsel im Minus. Allerdings präsentierten sich auch die meisten übrigen Automobilzulieferer heute äußerst schwach. Wacker Chemie kam nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Geschäftsquartal deutlich unter Druck. Amazon erreichte die Oberkante des seit Mitte Januar gebildeten Seitwärtstrends. Tesla sinkt in den ersten Handelsstunden auf den tiefsten Stand seit Oktober 2018.

Morgen wird aus Deutschland unter anderem Brenntag, Dialog Semiconductor, Schaeffler und TAG Immobilien Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa werden Andritz und aus Nordamerika Ballard Power im Fokus stehen

Wichtige Termine

USA - ADP Arbeitsmarktbericht

USA - Handelsbilanz

USA - Fed Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 / 11.240 / 11.370 Punkte

Der DAX kratzte im Tagesverlauf mehrfach an der Widerstandsmarke von 11.640 Punkte. Ein Ausbruch ist jedoch noch nicht gelungen. Gelingt es in den nächsten Tagen verschafft sich der Index weiter Luft bis 12.440 Punkte. Bis es jedoch soweit ist, müssen Anleger mit Rücksetzern bis 11.370 Punkten rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.08.2018 - 05.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2014 - 05.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

