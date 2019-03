Die Tencent-Aktie ist gut ins neue Jahr gestartet und konnte bis zum 11. Februar um gut 15 Prozent auf 40,13 Euro ansteigen. In der Folge kam es zu einer leichten Korrektur, die die Aktie bis zum 1. März um etwas mehr als 6 Prozent auf 37,60 Euro zurückführte. Doch in dieser Woche haben sich die Bullen zurückgemeldet.

Nach Kursgewinnen von fast 3 Prozent am Montag geht es am Dienstag per Kurslücke sogar um mehr als 5 Prozent nach oben, was die Aktie über das Februar-Hoch bei 40,13 Euro katapultiert. ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...