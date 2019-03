TUI kam am Dienstag mit neuen Nachrichten an den Markt. Das Unternehmen kündigte eine Kooperation mit dem chinesischen Konzern Ctrip an. Dieses Unternehmen gilt als "Rivale" von Expedia und ist demnach als Online-Reisevermarkter eine deutliche Chance für TUI. Die Aktie konnte allerdings am Dienstag mit einem lediglich kleinen Aufschlag noch keine positiven Kräfte aus dem Signal ziehen.

Daher gilt der Wert weiterhin als angeschlagen. Im Chartbild etwa ist der Abwärtstrend nicht zu übersehen. ... (Frank Holbaum)

