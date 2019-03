Die Aktie von Borussia Dortmund war in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Der Wert hat innerhalb eines Monats mehr als 23 % abgegeben. Im Vorfeld des Champions-League-Duells am Dienstag gegen die Tottenham Hotspurs jedoch ging es für die Aktie des BVB wieder klar nach oben. Der Wert hat 2,5 % zugelegt, ohne dass neue Nachrichten an den Markt gekommen wären.

Das zeigt, dass hier deutlicher Korrekturbedarf nach oben vorliegt. Die Mannschaft hat sportlich außergewöhnlichen Erfolg ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...